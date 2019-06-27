將軍漁港水岸觀景平台及設施改善工程完工，增加新景點，盼帶動產業及觀光休閒發展。（莊曜聰攝）

將軍漁港海鮮漁獲種類多。（莊曜聰攝）

入口意象完工，後方是噴水池。（莊曜聰攝）

將軍漁港換新妝，除了漁港魚貨直銷中心重新委外經營，由新業者進駐外，台南市農業局爭取到前瞻水環境計畫1200萬挹注，在漁港興建觀景平台、遮陽棚等，可供遊客觀賞漁港夕照，27日正式完工啟用，農業局漁港及近海管理所也舉辦記者會，並請當地海鮮業者端出時令漁產料理，邀民眾一起來嘗鮮、看美景。

將軍漁港港區面積約86公頃，當年耗費25億元經費、11年時間完成，是原台南縣區最大的漁港，地理位置不錯，而縣府興建的漁港魚貨直銷中心也定位為觀光魚市，希望串連周邊遊憩景點，帶來人潮，近年來也是夏日音樂節-將軍吼的固定場地。

漁港及近海管理所代理所長吳榮在表示，將軍漁港為強化觀光動能，向中央爭取到經費，在水域內設置長80公尺、寬20公尺的觀景平台，以及遮陽棚、入口意象等，設施更加完備，遊客可以從更多角度欣賞到漁港的落日美景。

農業局長李朝塘說，將軍漁港停車便利，遊客可觀看漁貨拍賣，在觀光魚市購買生鮮海產，品嘗當季現煮的海鮮料理，還有前往澎湖東吉的船班及海釣船等，多元化經營值得一遊，也是沿海地區重要觀光景點。

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(中時 )