◎第3批核四燃料棒 摸黑送基隆港
第3批核四燃料棒出發！今（27）日凌晨0時，12輛陽明海運的貨櫃車，共裝載240束核四燃料棒，平均1輛裝20束，從新北市貢寮區的龍門核四發電廠出發，凌晨1時10分運抵至基隆港西19碼頭，全程依舊有大批警消戒護，燃料棒將吊運上陽明海運的「圓明輪」，送至美國「異地貯存」。
◎最後通牒！工會拒還三寶長榮擬告
長榮公司27日委託律師蔡頤奕再次向桃園市空服員職業工會喊話，要求上午10點前將32份委託書的三寶取回，仍未有進展，蔡頤奕表示，在確認工會態度後，將對工會提出妨害護照條例刑事告訴。
◎媒體不友善 韓國瑜：愈打內力愈強
高雄巿長韓國瑜夜宿林園，27日一早與鄉親用餐，聯訪時被問到郭董對特定媒體不友善，但他本身也遇到不友善的媒體，韓以電影《功夫》比喻，雖然周星馳被火雲邪神打得滿頭包，但是到最後，內力反而是愈來愈強。
◎苗縣拚觀光 鐵道自行車今正式營運
三義鄉鐵道自行車27日正式營運，苗栗縣長徐耀昌偕同縣府文化觀光局長林彥甫等人宣告Rail Bike啟動。
(中時電子報)
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