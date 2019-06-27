基隆河水岸空間正在施作新北市汐止區通往基隆市七堵區的自行車道串連計畫，居民反映，希望將步道介面也一併改善。（張穎齊翻攝）

基隆河水岸空間正在施作新北市汐止區通往基隆市七堵區的自行車道串連計畫，立委蔡適應（中）邀集相關單位會勘，協調整頓。（張穎齊翻攝）

基隆河水岸空間正在施作新北市汐止區通往基隆市七堵區的自行車道串連計畫，將銜接至堵南里福德宮外，完工後可再現台鐵五堵貨櫃場舊隧道的古道風華，預計在9月底完工。不過許多居民反映，擔心會有人車爭道、標示不清，產生交通安全疑慮，立委蔡適應獲報，邀集相關單位現勘，協調整頓。

堵北里長林俊德表示，在地居民都很期待銜接串連，但堵北里河岸往千祥橋方向，步道仍需要改善，希望步道的介面可以一致，並減少積水。堵南里長余佩儒則說，堵南街銜接基隆河步道的部分，可能會有人車爭道、標示不清，產生交通安全疑慮，期盼能解決。

蔡適應對此邀集第十河川局長曾鈞敏、基市府工務處河川水利科長洪延良協調。蔡適應指出，基隆河水岸空間串連還剩下最後一哩路，河川水利科會在8月底投入50萬元預算，完成基隆端的環境整頓，9月底可以看到基隆河水岸空間初步的銜接。

蔡適應說，七堵區大同路三段通往國道一號的橋樑，目前還尚未改建，有落墩在基隆河上，他便向十河局爭取，未來希望透過改建橋樑時，附帶將自行車道規畫進來，讓堵南里通往堵北里的基隆河自行車道，能夠改善步道介面、人車爭道、標示不清等疑慮，符合市民期待。

蔡適應表示，這項由基隆市政府所規畫的自行車步道全段串連，估計需要5億2000萬元的經費，他會全力協助市府來和中央協調，希望能夠爭取全額補助，完成基隆河自行車道全段的串連。

(中時 )