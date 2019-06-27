大陸文化和旅遊部部長雒樹剛6月26日在大陸第十三屆全國人大常委會第十一次會議的第二次全體會議，報告文化產業發展工作時，強調將針對泛娛樂化、影視業高片酬、陰陽合同和偷逃稅等問題進行專項整治，並健全市場機制，拒「唯票房、唯發行量、唯收視率、唯流量」，持續加強智慧財產權保護。

而在立法規範方面，雒樹剛表示，2015年開始起草的《文化產業促進法》，已形成各方共識、比較成熟的版本，確定發展創作生產、文化企業、文化市場，扶持保障人才、科技、金融財稅等方面，促進文化產業發展；《著作權法》第3次修訂草案已經基本成熟，將於今年提交人大常委會審議。

文旅部報告大陸文化產業發展近況，稱大陸在圖書出版、電視劇製播、電影銀幕數等方面，已居全球之冠，電影市場規模穩居全球第二，2018年文化產品和服務進出口總額達1370.1億美元（約新台幣4兆2911.53億元），同比增長8.3％。

其中，電影產量超過1000部，票房達609億元人民幣，製作完成並獲得發行許可的電視劇共323部13726集、電視動畫片共241部8.6萬分鐘；大陸自主研發網路遊戲海外市場銷售95.9億美元（約新台幣3003.59億元），同比增長15.8％。

(旺報 )