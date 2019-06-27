因為不愛運動、吃太好、晚睡等不良生活習慣，讓台灣人的脂肪肝盛行率達30%，成為新興國病。若不節制恐演變成肝硬化、肝癌等。日本肝臟疾病專業醫師、醫學博士米田正人指出，傳統觀念認為高膽固醇的章魚、螃蟹、牡蠣等海鮮，其實裡面的「牛磺酸」能幫助肝臟合成膽汁酸，消化脂肪、膽固醇。

早安健康報導，米田正人指出，以下6點特徵若中3個以上，身體恐有脂肪肝堆積：

1常在睡覺前2小時飲食。

2天天喝含糖飲料。

3.每周吃外食3次以上。

4不愛走路，一定要搭交通工具。

5吃飯、睡覺不規律。

6會打鼾問題。

米田正人指出，除了一天喝2杯咖啡，利用咖啡因減少脂肪肝風險外，平常也可攝取魷魚、螃蟹、章魚等海鮮類來預防、改善脂肪肝，利用海鮮中豐富的牛磺酸，減少肝臟中的三酸甘油脂、強化肝臟解毒。

日本農林水產省的資訊也顯示，章魚、魷魚、甲殼類、貝類，還有魚類內臟、血合肉裡面都富含著牛磺酸，可活化肝臟、增強解毒功能，讓血液裡的膽固醇、三酸甘油脂降低，有效控制血壓、促進胰島素分泌。由於牛磺酸是水溶性，因此若用水煮方式烹調，要連湯喝下才有用，並且別過度攝取。

(中時電子報)