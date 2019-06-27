針對蔡英文總統昨天公開指責社會住宅沒有做好，不願意配合中央推動，今日上午朱立倫受訪時回酸「蔡總統跟地方的距離真的是太遙遠。」，並強調新北市去年社會住宅總量，是六都之冠，直嗆蔡英文，「最大一個特點，就是自己因為沒有行政經驗、地方行政經驗，就畫了一個大餅。」

朱立倫受訪時先無奈地嘆了口氣，「唉，所以我們說選總統一定要選有經驗、有地方經驗的，蔡總統跟地方的距離真的是太遙遠。」，朱也強調，「我們新北市去年的整個社會住宅的總量，是六都之冠，然後我們今年會超過7000戶，我們會持續的再做」

對於蔡英文的批評，朱立倫毫不客氣回嗆，「蔡總統的最大一個特點，就是自己因為沒有行政經驗、地方行政經驗，就畫了一個大餅，希望大家都能夠20萬戶，台北市就給他畫一個5萬戶，你問柯市長，有可能嗎？」

朱立倫說，「新北還畫一個5萬2000戶，其實我們能夠做到7000戶，目前是全台最高的，然後畫了這麼多，土地也沒給你、也沒想到怎麼辦，我們已經做到最多，那他忘了，其實在跟我同時的陳菊市長、賴清德市長、林佳龍市長，他應該去問一問他們做了幾戶。」

(中時 )