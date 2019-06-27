美國總統川普訪日之前再次對美日安保條約表達不滿，認為日本占了美國的便宜。日本官房長官菅義偉27日重申，美日政府之間並沒有提有關重新評估美日安保條約之事，「整體來看，安保條約上的美日負擔的義務是平衡的」。

川普27日赴日本大阪出席20國集團（G20）領袖峰會前，再度向美媒提及美日安保條約對美國不公之說法，還嘲諷說美國若遭襲擊，日本完全不用幫忙，只要看索尼電視就好。

菅義偉27日上午在例行記者會上表示，「美日安保條約第5條中載明，我國(日本)遭武力攻擊時是由美日共同因應的，第6條中則載明，為了遠東的和平與安全，允許美軍使用日本的設施和區域，並不是單方面的義務。」

對於是否會在G20期間在美日峰會上向川普確認此發言，菅義偉表示，「不便針對一一 的內容發表評論」。日媒報導，川普近來一再對美日安保條約表達不滿，可能是想在美日領袖會談前牽制日本，以安保條約為籌碼，要求日本在美軍駐留經費以及美日貿易談判中作出讓步。

(中時 )