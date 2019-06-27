阿里山豐山實驗教育學校罕見增辦國中部，日前豐山實驗學校首屆國中部7位學生畢業，表現優異全數達到國立高中職入學標準。（何子凡提供）

嘉義縣山區偏鄉學校因少子化，學生人數降低，因應實驗教育三法，推動國中、小轉型為實驗教育學校，其中阿里山豐山實驗教育學校更罕見增辦國中部。日前豐山實驗學校首屆國中部7位學生畢業，表現優異全數達到國立高中職入學標準。議員何子凡表示，實驗教育打破傳統學習框架，開啟學生的無限可能，為嘉義縣偏鄉學校發展帶來新的契機。

豐山實驗教育學校校長陳玥臻表示，因豐山地處偏鄉，生活機能不便，教師招聘不易，山上的小孩國小畢業就需離鄉背井到平地念書，常有適應不良的狀況，對家長來說也是沉重的經濟負擔，因此2016年時決定增設國中部，讓豐山的孩子可以在家鄉受教育、成長。

陳玥臻說，國中部在會考科目部分採分齡教學，活動課程與藝能課程混齡學習，課程打破傳統教科書限制，也因此豐山的同學在科展有很不錯的表現，也有同學透過學校辦的技藝學程，探索到自己的興趣跟未來志向，申請高中時順利考上自己的第一志願。

日前參加豐山實驗教育學校畢業典禮的何子凡指出，看到這群實驗教育下畢業的孩子，不僅基本學力沒有問題，更具備合群、自信、創意的特質，可見實驗教育打破傳統學習框架，讓學習變得有趣，也開啟學生的無限可能，為嘉義縣偏鄉學校發展帶來新的契機。

(中時 )