日前上和航運在高雄21號碼頭舉辦「高雄旗津—溫州洞頭小三通首航」，典禮結束立刻引起行政院、陸委會及高雄市議員大動干戈，指控市府通敵、統戰，製造發財大騙局，與會的高市觀光局長潘恆旭和藍委黃昭順被嚇傻。不過，媒體報導，其實三年前的春天，同一家業者在台南安平港辦過相同典禮，台南市府和綠委、港務檢疫官員還在岸邊開心留影。令人質疑民進黨兩套標準。對此陸委會稍晚會回應。

上次在安平，相同業者舉辦「『上和盛』輪安平-金門-廈門小三通航線首航」，分公司總經理親自主持，出席的立委葉宜津、台南副市長曾旭正乃至陸委會，但沒人質疑安平不是小三通港口。事實上，當初設計是將雲嘉南農特產匯集到安平，再經由金廈小三通進入大陸市場。

業者應是複製安平模式，把旗津當噱頭，匯集海產從高雄經馬祖往溫州送，試圖進入華中市場。高雄到馬祖是既有航線，本可申請，至於馬祖到溫州洞頭，就看大陸是否放行浙江最新深水港成為小三通航點。

(中時 )