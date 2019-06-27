考古團隊在基隆市和平島平一路停車場建築遺構周邊、往東北向延伸的考古發掘過程中，發現4座墓葬與3具遺骸。（基隆市文化局提供）

考古團隊除了在和平島平一路停車場發現4座墓葬，其中也挖掘到3具遺骸，但遺骸受到覆蓋的土石向下擠壓，而有所破損。（基隆市文化局提供）

聖薩爾瓦多城暨修道院考古團隊，5月在基隆市和平島平一路停車場建築遺構周邊、往東北向延伸的考古發掘過程中，新發現4座墓葬與3具遺骸，經考據後，決定本月發布消息。考古團隊目前正在依據發現的骨骸及周邊土層進行分析，希望能更進一步釐清這塊土地上發生過的事。

西班牙、荷蘭400年前先後占領基隆和平島，基隆市文化局為調查西班牙人興建的聖薩爾瓦多城和修道院遺址的正確位置，委託考古團隊在和平島現場，執行「大基隆歷史場景再現整合計畫」中的「聖薩爾瓦多城暨修道院考古發掘計畫」。

考古團隊先是在5月10日有重大發現，在和平島和一路的停車場中，發掘到史前貝塚及與十三行遺址出土相似的粗繩紋陶，市長林右昌宣布，依據文資法規定，請北觀處停車場工程先停工，讓考古團隊進行相關研究調查。

無獨有偶，考古團隊隨後在附近的平一路停車場的發掘工程中，也有驚人的新發現。文化局指出，現場挖到了4座墓葬，其中含有3具遺骸、1座空穴。3具遺骸中，其中1具在棺木與墓葬腐爛過程，受覆蓋的土石向下擠壓而有所破損。

另外，經過這次針對建築遺構周邊的發掘工作，考古團隊也進一步推斷，建築遺構長度約略可達20公尺，團隊也期望在未來，能夠往建築遺構的北向繼續發掘，以證實並得知更多建築本體的相關資訊。

文化局強調，考古發掘現場時常令人好奇及興奮，但提醒民眾，若想要前往考古現場進行團體參觀，煩請事先聯繫文化局文化資產科或是考古團隊，切勿貿然帶團前往，因為過多的參觀人數將會影響現場人員工作，且也會對民眾造成安全上的疑慮。

(中時 )