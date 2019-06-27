網拍直播盛行，不少直播主會辦抽獎吸引觀眾，甚至會抽現金、名錶、名車等大獎，並用「抽獎直播」以示公正同時增加曝光度。不過，近日有網友在臉書踢爆，有個叫「天選之人」的抽獎系統，可讓直播主預先指定抽給誰，並非看到的那樣公正，所以怎麼抽都抽不到，更直言「估計一天有幾十萬人都被當傻子」。文章引網熱議，網友也留言，「沒律師見證的東西不意外」、「高價東西當然是留給自己人」。

有女網友在《爆料公社》臉書社團發文說到「直播史上最大騙局」，提到FB直播賣東西的直播主，都會叫觀眾追蹤、分享可參加抽獎，獎項通常有一堆大龍蝦、現金、名錶和名車，不過原PO表示，無論分享1次、5次，「你永遠不會抽到」，她經友人得知，原來直播有套系統抽獎叫「天選之人」，可讓直播主預先指定抽獎時要選的人，她說，「上天一選下去，凡人只有傻傻分享的命，我預估一天有幾十萬人都被當傻子」，藉此提醒網友別再上當。

網友踢爆天選之人系統，可在直播抽獎時預先選定要抽的人。(翻攝爆料公社)

貼文不到一天，立刻引網熱議，原PO事後也發文透露，有很多直播主私訊她，還飆罵髒話，更有人在下面留言嗆聲，原PO表示，自己從來沒想過要抨擊誰，也沒對任何直播主有怨恨，只是想告訴大家，有這套系統存在，她說，「並不是全部人都會用，還是有很多好的直播主」，她認為「生意要長久需要的是誠信，詐騙的套路遲早是會被拆穿」，也希望大家不要再騷擾她的家人、朋友。

網友紛留言表示，「這已經是公開的秘密了」、「嗯不意外」、「用騙的才會賺大錢」、「高價的東西當然是留給自己人啊」、「這種沒律師見證的東西就更不用說了」，也有網友笑稱，「板主沒指名是誰，卻有一堆人跳出來錄影、嗆聲，自己對號入座」，更有專業網友分享，「這種程式我以前會寫，裡面都會加個隱藏的管理員命令」。

(中時電子報)