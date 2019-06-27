前立法院長王金平今早赴華山文創園區參觀「金庸武俠－華山論劍」特展，當場拿起刀劍比劃、擺出架勢，並指出華山論劍七天七夜，有五大門派，「最後還是我們姓王的最強，技壓群雄，變成是武林的盟主！」他受訪時也自稱像射雕英雄傳的郭靖，愛國愛民、武功高強且為人較憨厚，都能履險如宜，「他一生中間碰到很多這樣的難關，但是關關難過他還是關關過」。

由於前新北市長朱立倫昨也來觀展，同樣自比郭靖，王金平則說「我不知道他什麼背景」。媒體追問，總統蔡英文、高雄市長韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘及台北市長柯文哲分別像什麼角色？王表示，這些角色不好意思給人家定位，因為這裡面要看摻雜的成分多少，很難說把誰定位在哪一部小說裡面的主角。

此外，參觀過程中，王金平也在抽籤區抽出第十八籤上上籤，內容為「活學活使，只是第一步。要做到出手無招，那才是真是踏入了高手的境界」。特別的是，此籤在「願望」上指出，「願望會在你不知不覺中自然實現」，「事業」上則為「真正的職場達人，必是活學活用，舉重若輕，游刃有餘」。

(中時 )