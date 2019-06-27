前新北市長朱立倫指責中央將興辦社會住宅責任推給地方，內政部上午透過新聞稿表示，社會住宅為中央地方合作興辦，朱立倫說法及所用數字均非事實。

社會住宅成了總統大選熱身議題，蔡英文總統批評朱立倫任內未配合中央推動興建社會住宅政策，朱立倫也立刻反駁，去年新北市社會住宅總數累積達到5600餘戶，是過去8年完工數量最多城市。

內政部指出，朱立倫任內由新北市自行興辦完工的社會住宅約1355戶，無法印證其「任內努力蓋社宅」的說法。另新北市轄區有2907戶林口世大運選手村社會住宅為中央興辦，說中央將責任推給地方也是錯誤的說法。

內政部表示，中央一向極力協助地方興辦社會住宅，對新北市的協助更是不遺餘力。內政部歷年補助地方政府興辦社會住宅的經費總計約127.1億元，其中新北市占約22.7億元。若新北市後續提出更多非自償經費的補助需求，內政部都會全力協助。

內政部為推動下階段社會住宅，已於全國盤點出183處基地，其中有54處位於新北市，共68公頃，為全國最多。由於新北市人口多，中央為了彌補興辦量能不足，已由營建署已控留工程人力，並規劃由國家住都中心投入興辦，未來會持續和地方合作推動。

內政部表示，新北市近期積極規劃社會住宅，興辦意願明顯提升，內政部特別感謝新北市政府的努力。未來中央將持續與地方政府密切合作，加速達成8年20萬戶社會住宅的目標。

(中時 )