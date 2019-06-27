因《太陽的後裔》結緣相戀的雙宋夫妻宋仲基、宋慧喬今(27日)雙雙發出聲明證實進行離婚協調，回顧兩人婚變傳言從今年2月就開始，當時宋慧喬還被拍到摘了婚戒，今韓媒報導，友人透露宋慧喬會拿掉婚戒的原因是今年起體重驟降，不只衣服尺寸小了一號，手指也變細，若戴上戒指就容易滑落，令粉絲十分心疼。

33歲宋仲基和37歲宋慧喬2017年10月結婚，今年2月被爆婚變冷戰，但當時雙方透過公司否認，今宣布離婚後，據《Newsen》報導，宋慧喬身邊的造型師透露，宋慧喬今年起不斷爆瘦，所穿的衣服尺寸變小，也因手指變細無法配戴婚戒，變得心情很陰鬱，使身邊朋友都很擔心。

造型師表示，宋慧喬本來是屬於沉默寡言的類型，很少說自己的事，「最近有次宋慧喬卻突然傾訴了婚姻中的煩惱，還邊說邊哭，我心裡很難過」，另一名宋慧喬友人受訪時更說，今年年初時宋慧喬為了還是想戴上婚戒，還請人幫忙打聽了可以加工夾在戒指中比較小的戒環，對此，網友說：「真的不希望雙方搞得這麼難堪」、「戒指到店裡改戒圍，像我這樣的小老百姓只要三個工作日……」、「寫小說呢？」、「別賣慘吧...這樣不太好」。

(中時電子報)