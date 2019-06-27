前立法院長王金平日前透露，在與高雄市長韓國瑜無預警上演「韓王會」後，前鴻海董事長郭台銘也表達希望會面；而王金平今早受訪進一步表示，兩人當晚就見面了，郭在會中請教了一些關於這次選舉的事情，而自己就自己所知告訴他，但沒有做任何表態。

王金平今早赴華山文創園區參觀「金庸武俠－華山論劍」特展，面對媒體詢問是否有與郭台銘約見面時間？他回應，「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山，所以當天晚上我們就見面了」。

至於郭台銘是否有尋求協助？王金平表示「沒有，我跟他講我沒有辦法協助，我是維持等距的」，而郭台銘要問的事情，能就自己所知告訴他，但沒有做任何的表態。

媒體追問，給予郭台銘什麼指導、指點？王則回，「我當然現在不能做任何的披露」。談及宣布不參與初選，卻沒說退選，是否希望再與黨中央協調？他僅說「沒有，我們靜觀其變」，很多事情還是在變化中的。

另外，談及高雄市副議長陸淑美公開表態挺郭台銘，是否會成為結盟契機？王金平直言「一點風馬牛不相及」。他並說，陸淑美挺誰，都尊重她， 而現在是連立委都要一起選，陸淑美怎麼決定也沒有事先告訴自己，且她女兒要選立委，「所以她可能也有她自己的選擇」。

(中時 )