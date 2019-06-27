桃園市空服員職業工會今（27）日表示，對於長榮要求需有白紙黑字的具體對案，才願意重啟協商，工會經過內部民主討論，提出四大方向如下，並已將詳細方案交給勞動部、交通部，盼盡快展開協商。
1.東京、北京航線增加過夜月份，並全面檢討現行包月方案。
2.接受每月勞資會議，每季董總會議，每半年檢討班表及服務流程，提供勞工相關必要資訊，例如年度招募計畫。
3.不堅持調整日支費，同意公司飛安服勤獎金方向，計算單位及數額待議。
4.同意不以薪酬為禁搭便車差別待遇，以其他促進工會團結方案代替。
對於罷工三寶（台胞證、護照、員工證）取回爭議，工會強調，取回作業流程，必須?本人親臨現場填寫領取申請書，在申請日後的兩個工作天後，於通知的時間地點取回。已通知長榮今日傍晚六點領取所要求的三寶，先前依照工會作業流程申請三寶的組員，皆已完成三證返還，絕無強佔組員三證情事。
(工商 )
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