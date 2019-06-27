眼見可能在今年自由市場招攬不到頂級球星，尼克隨即改變目標，《紐約時報》資深記者史坦27日爆料，尼克假如沒法招募到勇士明星前鋒杜蘭特，很可能轉而瞄準他的隊友，也就是勇士中鋒考辛斯，預計提供1年報價豐厚的肥約。

尼克原本把今年夏天補強目標，放在杜蘭特、厄文與里歐納德3大球星身上，可是隨著杜蘭特不是續留勇士，就是跟厄文攜手跳槽籃網機會較大，里歐納德也將在續留暴龍或跳槽家鄉球隊快艇當中二選一，尼克快要落到全盤皆輸窘境。

所以史坦爆料，假如尼克無緣搶到這3大球星，就會開始針對其他自由球員提出年限較短的合約，首先鎖定目標就是考辛斯，畢竟考辛斯上季已在勇士證明，逐漸揮別去年阿基里斯腱斷裂重傷陰影，接著就看考辛斯想不想去尼克了。

杜蘭特也在27日遭《洛杉磯時報》爆料，他已把位於洛杉磯馬里布地區的1間海濱豪宅，以1215萬美元價格賣出，這是他去年才以1205萬美元購買的房產，《洛杉磯時報》更指出，杜蘭特已在紐約添購新房，且把行李都搬過去了。

(中時電子報)