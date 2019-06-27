國人赴海外血拼精品，切記勿大量購買並退稅，否則易遭相關單位認定為商業用途，反被課以重稅，甚至沒收購買物品。

外交部領務局表示，法國陸續發生國人購買大量精品，出境時申請退稅，遭機場海關人員攔查，並課以巨額罰款；另有國人透過網路或其他管道接受來自香港等地網站或集團以免費提供機票、食宿等條件，赴法國後經當地中國人牽線至百貨公司協助代購精品並退稅而遭警方逮捕偵訊。

領務局指出，退稅本是給予外國遊客赴法國消費的優惠，規定以自用為原則，倘購買大量精品申請退稅，易遭相關單位認定為商業用途，反遭課以重稅；另協助他人代購亦已違反退稅規定。屬於逃漏稅款之違法行為，一旦遭查獲，除全數沒入購買物品及面臨巨額罰款外（含追繳之前已申請退稅款項），情節重大者，恐涉及刑罰。

領務局提醒，國人出國旅遊期間申請退稅之物品應以自用為原則，切勿違法代購，以免觸法並遭不法集團犯罪利用洗錢。國人在法國期間倘遇急難需要協助，請即撥打我駐法國代表處緊急聯絡電話＋33-680-074-994（法國境內請直撥0680-074-994)；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

(中時 )