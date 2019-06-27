林姓女子因心情沮喪，獨自到外木山看海，卻難解心中鬱悶，一時想不開，想要越過消波塊投海輕生，不料卻卡在消波塊中動彈不得，警消人員獲報到場後，以工具協助將她救出，員警也連絡林女的男友及家屬到場安撫林女的情緒，並通報衛生署自殺防治防治中心介入輔導，化險為夷。

基隆市警察局第四分局中華路分駐所於24日晚間8時接獲民眾報稱，見一名女子獨坐外木山海岸邊，疑似有輕生念頭，警員葉立誠立即馳赴現場進行了解。

員警抵達現場時，果然見一名年輕女子情緒低落、神情憂鬱坐在消波塊間隙，葉員唯恐該女子情緒失控投海，故緩慢接近藉機並轉移其注意力，同時由海巡與消防人員伺機將女子拉住後帶回岸邊。

林女不料卻卡在消波塊中動彈不得，警消遂用工具協助救出，並通知親友到場，免除遺憾發生。

基隆市警察局第四分局呼籲，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，透過守門123步驟1問2應3轉介，大家都可以成為自殺防治守門人，請愛借並尊重生命，自殺將造成不能挽回的遺憾、留給親友極大的傷痛，衛生福利部設有全年無休的自殺防治守護者專線0800-788-995，提供心理諮詢服務。

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