俄羅斯圖瓦共和國（Tuva）日前一群獵人上山打獵時，驚見一頭棕熊旁有一個像人類的物體，只見皮膚多處已腐化龜裂、膚色蒼白，臉上滿是乾掉的泥土和血塊，後來才發現，這個宛如乾掉的「喪屍」，原來是失蹤逾一個月的亞力山大（Alexander），他遭大棕熊挾持當儲藏食物後，竟奇積般的存活下來。

據英國「每日郵報」報導，這群獵人當時發現亞力山大時，他只能勉強睜開眼睛，但還可以回答自己的名字，他表示，自己一個月前被棕熊攻擊，背部被打斷，沒有辦法逃生，標熊還把他扣留在原地，好讓牠可以隨時回來吃。

亞力山大獲救後立即送醫，醫生們無法相信，他受重傷被棕熊挾持一個月還能存活，真是天大的奇蹟。

俄羅斯科學研究院（Russian academy of sciences）的專家賽爾尤金（Ivan V. Seryodkin）表示，棕熊的確有把牠們捕到的獵物埋起來的習性，有時候會存放好幾天或好幾周，他認為，這麼做是為了讓獵物的肉自然分解，並且更快速腐化，方便食用。

(中時電子報)