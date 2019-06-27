夏天一到，也進入飲料、冰品的消費旺季。台北市衛生局、法務局自4月起開始抽驗散裝飲冰品與配料，發現有5件產品初檢、複檢都不符合衛生標準，包括大腸桿菌、生菌數超標，將依法開罰3萬；值得注意的是，5產品來源廠商也包括知名連鎖飲料店TEA TOP、侯美國紅茶等。

法務局主任消保官楊麗萍表示，此次共抽驗212件，包括163件飲冰品、45件配料、4件花草茶原料，檢測其生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌，初檢有11件不符規定，限期改善後再複檢，仍有5件不合格。5件產品來自5廠商，均為初犯，衛生局依《食品安全衛生管理法》開罰3萬元，但若未來追蹤仍不合格，將加重處罰，依法最高可罰到300萬元。另外，配料的防腐劑、著色劑、農藥殘留等項目，檢驗結果都合規定。

5件不合格的產品分別為TEA TOP（士林捷運店）綠豆星沙，大腸桿菌、大腸桿菌群超標；MB white coffee（士林店）白咖啡，生菌數超標；雀客旅館蜜香紅茶大腸桿菌群超標；侯美國紅茶（美崙店）古早味紅茶，生菌數超標；初心菓寮（文德總本店）煎茶，生菌數與大腸桿菌群均超標。

衛生局技正黃敬堯說明，大腸桿菌、大腸桿菌群以及生菌數都是「衛生指標菌」，若檢出或超標，對人體雖沒有健康影響，但也表示其飲冰品製作環境或店家衛生環境有問題，造成產品衛生狀態不良。

TEA TOP士林捷運店業者表示，將針對過濾水水質、冰槽、器皿以及員工的清潔部分加以加強；侯美紅茶店長表示，已再送驗冰塊去衛生局，結果還沒出來，但店內已先加強承裝食物的容器消毒、加強打掃，並增加環境打掃的人力。

MB white coffee業者表示，懷疑是冰塊的問題，先請廠商做製冰機處理、加強濾芯更換，也請員工加強清潔；阿默蛋糕企業名下的初心菓寮則說，其餘品項沒問題，內部除針對製程重新確認，包括水、冰塊、茶葉均送驗，在衛生局完成複檢前會先下架，讓消費者安心；雀客旅館則至今沒有回應。

(中時 )