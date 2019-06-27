藝人JR紀言愷與「宅男女神」阿喜（右）忘情演唱，大受好評。（范振和攝）

「花蓮夏戀嘉年華」即將登場，記者會場難得擠爆人潮。（范振和攝）

全台指標性大型演唱會「花蓮夏戀嘉年華」，大批亞洲巨星歌手齊聚花蓮，7月4日起8天8夜輪番熱力登場，縣長徐榛蔚27日上午記者會中，與藝人JR紀言愷、阿喜等人聯手為活動揭幕，歡迎大家花蓮遊！

「收錄亞洲最經典的聲音，盡在花蓮夏戀嘉年華」，兩岸三地規模最大、卡司最強、時間最長，同時也是台灣暑假最大檔的音樂節活動即將熱情引爆！7月4日至11日每晚7時起將在花蓮市東大門廣場（原六期市地重劃區），接連8天有小巨蛋演唱會等級的巨星演出。

「花蓮夏戀嘉年華」記者會中，「街頭靈魂舞蹈工作室」小朋友精湛演出，頗為吸睛。（范振和攝）

徐榛蔚說，包括首度於夏戀嘉年華登台亮相的「文青女郎」田馥甄、「亞洲舞王」羅志祥、「唱跳天王」潘瑋柏、「天生歌姬」A-Lin、「人氣搖滾樂團」八三夭和畢書盡、玖壹壹、丁噹等多位藝人與團體，都將為花蓮獻聲表演。

徐榛蔚指出，山好、水好、花蓮好好玩，從7月1日的吉卡宣綠森林親水公園開幕，直到11月中旬的盛岡山車踩街活動，有太多活動熱鬧今年下半年的花蓮，暑假期間只要一張到花蓮的車票，就等同於取得直通台北小巨蛋演唱會的門票！

縣長徐榛蔚（左四）等多人為「花蓮夏戀嘉年華」活動揭幕，場面歡愉。（范振和攝）

縣長徐榛蔚（中）分別為藝人阿喜（左）、JR紀言愷（右）披上情人袋，祝福家庭幸福美滿。（范振和攝）

「花蓮夏戀嘉年華」今年共有逾60組藝人前來共襄盛舉，觀光處處長、副處長張志翔表示，今天記者會邀請「街頭靈魂舞蹈工作室」表演，並請剛成為新手爸爸的JR紀言愷和「宅男女神」阿喜為活動揭幕，縣長徐榛蔚致贈象徵幸福美滿的情人袋，祝福嘉賓幸福甜蜜，也歡迎民眾到花蓮聽音樂、享美食。

縣長徐榛蔚（右二）等多人為活動聯手揭幕，縣商會理事長張智欽（左）從國外趕回參加。（范振和攝）

此外，東部3個觀光大縣花蓮縣、台東縣及宜蘭縣成立「花木蘭聯盟」，於觀光、農業、文化等面向合作推廣，為了鼓勵國人暑假至3縣參與夏季大型活動，攜手推出集章活動，於宜蘭-國際童玩藝術節、花蓮-夏戀嘉年華或紅面鴨Fun暑假、臺東-臺灣國際熱氣球嘉年華活動的現場服務台，索取集章卡和蓋章，集滿3個戳章於同一張集章卡

上（宜花東各一）即贈送1張當地泡湯券，詳細資訊可至各活動服務台洽詢。

(中時 )