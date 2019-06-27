秋行軍蟲肆虐，統計至26日止，全台通報確認案件達173件、捕獲成蟲161隻，除南投縣、嘉義市外，其他縣市均有發現蟲蹤。此外，符合通報獎勵發放條件者共計128人次，已發放1人。農委會今（27）日表示，目前持續觀察秋行軍蟲族群密度，以及是否轉移其他作物，未來將以區域防治為最主要防治策略。

根據防檢局統計，全台秋行軍蟲通報確認達173件，各縣市完成田區銷毀共82件、21.79公頃，強制噴藥80件、26.88公頃，合計已處理162件；並且，不分本島、外島，誘捕成蟲累計81案、共161隻成蟲。

農委會副主委陳駿季表示，防檢局鼓勵民眾主動通報，初期祭出獎勵金措施，雖獎勵通報已至21日截止，但目前農民已有防災意識，持續會主動巡田；近幾天通報數減少，主要是因玉米田已進入收穫期，秋行軍蟲田間危害「看起來是有些緩和」。

陳駿季說，防檢局除持續透過性費洛蒙誘引劑監控秋行軍蟲族群數量，也會觀察已收穫田區秋行軍蟲是否有轉移其他作物情形，「目前尚未出現轉移狀況」；預估至玉米收穫期結束，大約再一周至10天，農委會將有比較精準資訊，搭配防治配套措施的擬定，判斷是否進入第三階段交由農民自主防治。

陳駿季說，農民雖能自主管理個人農田，但一旦有秋行軍蟲成蟲，即使噴藥仍可能跑往鄰近田區，故考量以最低成本做到有效控制秋行軍蟲族群數量，以讓對作物的危害降到最低，未來將以區域防治為最主要防治策略，亦即設定秋行軍蟲數量在單位面積達到一定密度時，即啟動一鄉鎮的共同噴藥。

(中時 )