弘光科大建置人臉辨識系統，進圖書館螢幕馬上辨識。（王文吉攝）

便利師生進出圖書館，並加強宿舍安全，弘光科技大學啟用人臉辨識系統。過去進出圖書館須持學生證刷卡，手上拿很多書本超不方便，且至少要花10秒，有了人臉辨識系統只要0.03秒，系統感應人臉便可通過門禁。另外，宿舍使用人臉辨識，如果有非住宿生進入，第一時間舍監便可知道，有效提升校園安全。

圖資中心主任段翰文表示，館內常見同學手上拿好幾本借閱的書籍，同時拿著包包，要進出圖書館前，得先拿學生證感應進出，一不小心手上的書便掉在地上。為讓學生進出更加方便，去年11月開始進行人臉辨識系統技術評估，花了1個月時間驗證，運作上相當流暢，即使1次有10多人進出，系統也能快速辨識。

「人臉辨識系統運用106個特徵點進行辨識，就算是雙胞胎也能分辨！」段翰文指出，該套系統可以從臉部周圍、眉毛、嘴唇、鼻子及眼睛等不同地方分辨，採用人臉多角度辨識抗逆光演算法，並可防止照片攻擊。測試始階段原本無法分辨雙胞胎，經調整參數後雙胞胎也能分辨，現在平均辨識率達99.5％，因此讓人臉辨識系統正式上路。

段翰文強調，學校設置的人臉辨識系統還具有「人工智慧」調整功能，舉例來說，若學生身材有胖瘦變化，半年來這位學生很常進出圖書館，系統便會自動記錄做調整，讓同學一樣能順利的通過圖書館門禁。不過，如果這位同學在半年內都沒有進出圖書館，一下子改變過大，恐怕就無法通過人臉辨識系統。

校方也在宿舍安裝人臉辨識系統，不過，主要功能不是方便進出，而是提高安全性。段翰文說，住宿名單建檔後，如果有非住宿生進出，人臉辨識系統就可自動辨別並及時通知舍監。想要使用該系統前，必須要填寫個資同意書，再把清晰的照片上傳到系統，如果照片解析度不夠，系統會要求重傳，讓系統可以判讀。

學生陳依伶說，因為覺得圖書館推出人臉辨識系統很方便，馬上填寫個資同意書及上傳照片申請，「我現在進出圖書館不必再拿出學生證，直接走進去就好，尤其是手上拿很多書本時候，更是方便極了。」

(中時 )