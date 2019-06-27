高雄市長韓國瑜預計30日前往新竹縣，出席竹竹苗挺韓造勢大會，活動尚未正式開始，已有「國瑜夜市」攤商先行試水溫、勘查地形，26日就已出現零星攤商前往，不少人都是跟著各場造勢活動跑，就是要挺韓。

來自台中的曾姓攤商表示，他本身正職是從事手機相關工作，為了挺韓國瑜，他自行打版、設計服裝，也跟著造勢晚會到處跑，已前往雲林、台中等，27日早上先來新竹縣試擺，並已訂妥住宿，打持久戰至周日。

曾姓攤商說，據他所知，25日就有人先擺攤，26日下午甚至傳出有攤商遭檢舉而被警方關切。30日造勢活動預計吸引至少15萬人到場相挺，主辦單位則以活動周邊估算約250個攤位，期望藉由國瑜夜市，帶動人潮及錢潮。

另有攤商來自高雄，也跟著韓國瑜前往全台各地造勢，以販售飲料小蜜蜂方式，穿梭人群，也為支持者打氣，在造勢活動開始前，也都睡車上省時間及住宿費用。

曾姓攤商說，依照過去參與經驗，活動開始前一天攤商們就會陸續進駐，先為活動暖場，有如韓粉大軍未至，國瑜夜市先行。

(中時 )