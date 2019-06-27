環團向立法院丟擲稻草抗議。（廖德修攝）

一些自稱「田園工廠」的業者也到場表達訴求。（廖德修攝）

立法院今（27）日政黨協商《工廠管理輔導法》修正草案，環團、學者與合法廠商代表召開記者會表示，政府只想讓農地違章工廠就地合法；即使設下25年落日期限，也難保將來不再放寬。通過修法將是農地浩劫，呼籲立院退回草案，政院重訂符合公平正義的修法版本。環團並向立院丟擲稻草抗議，揚言若通過修法，明年初大選將用選票制裁。

政大地政系助理教授戴秀雄表示，違章工廠本身就是惡性，《工輔法》修法卻要讓非法行為合法存在，會讓國家法律、制度崩盤，民眾何須再守法。違法業者動輒以百萬、數百萬人生計為由，綁架社會大眾，政府不應再放任，讓合法業者面對不公平競爭，農地遭破壞、人民的食安受威脅。

一位來自屏東的合法工廠業者表示，如果放任農地違章工廠就地合法，將讓合法工廠活不下去。農地工廠納管每年僅繳交十萬元輔導費，合法工廠卻需負擔高額管理、環保等費用；相形之下，簡直是不公不義的競爭力。

業者分析，農地工廠只要納管就地合法，即可設法轉為工業用地，地價每坪馬上增加8萬元，全台1.4萬公頃就有3.4兆元的利益，3.8萬家違章工廠平均每家能分到9千萬元，形同暴利。

環境法律人協會律師郭鴻儀表示，農地違章工廠就地合法有違世代正義，會汙染農地破壞環境，造成食安問題。他痛心說：「如果執政黨立委強行通過修法，民主進步黨簡直成了民主『退步黨』，其他幫忙過關的政黨立委也是『龜兒子』，鄭重呼籲行政院主動撤回修法。」

此外，一些號稱「田園工廠」的業者也到場表達訴求，與環團打對台。一位來自桃園楊梅高山頂的藍姓業者表示，他們都支持高汙染工廠遷到工業區，不要汙染農地。但像他經營的是鐵板加工廠，沒什麼汙染，希望立院三讀通過修法，讓他們早日合法納管，畢竟這關係到2、3百萬人的生計。

(中時 )