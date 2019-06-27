加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「里賈納」號

加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦「里賈納」號（HMCS Regina ，FFH-334）18日凌晨才通過台灣海峽，引發廣泛關注，而就在它周一航行上海東方的東海國際水域時，解放軍出動了兩架蘇-30戰機就近監視。

據加拿大全球事務研究所（CGAI）網報導，解放軍的俄製戰機飛近距加國巡防艦艏不到300米處，從水面呼嘯而過。

分析指出，這是解放軍戰機首度和加拿大皇家海軍戰艦這樣近距離遭遇。除了「里賈納」號通過台海外，加拿大也因華為副董事長兼首席財務官孟晚舟的引渡問題，與北京的緊張升高。

事實上，加方好幾天來已注意到，還有多達12架蘇-30戰機就在距「里賈納」號幾公里外飛行。儘管這些戰機顯得較以往富侵略性，但艦上人員認為，它們的行動並未顯得過度挑釁或危險。

「里賈納」號艦長法蘭區（Jake French）說，雖然這狀況並不危險，但他們一定會密切注意。儘管他不願揣測中方的意圖，但表示，近一星期來，他們看到有許多解放軍飛機從基地出動。

法蘭區指出，空軍出動戰機，檢查在他們後院的外國海軍是很正常的事，而解放軍似乎就是如此。

(中時電子報)