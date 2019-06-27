高雄市觀光局長潘恒旭出席「高雄旗津-溫州洞頭小三通直航典禮」儀式，行政院長蘇貞昌今天重批，這是侵犯中央職權的鬧劇，高雄市長韓國瑜應該要督管一級主管言行。對於高雄市副市長葉匡時提及，若涉詐欺中央應查不法行為，內政部也說，將會請高雄市警察局全面嚴查。

行政院發言人Kolas Yotaka轉述，蘇揆關切高雄市兩項問題，一是針對對登革熱表達憂心，提醒高雄市嚴防，也強調中央會盡全力協助，相關補助費用都在進行中。

但蘇揆話鋒一轉也重批，前幾天高雄發生小三通鬧劇，這家公司已解散，為何高雄市政府一級主管竟出席致詞，合照還貼上網，行政院認為這是侵犯中央職權，恐怕也讓市民誤會，讓國人觀感不佳，希望高雄市政府處理面對此議題時，對於高雄市政府一級主管言行市府要有清楚立場，市府應查明並督管，尤其公務人員應清楚自己的權責及分際。

Kolas說，代表出席院會的葉匡時主動提及，若涉詐欺中央也應查明不法行為。對此，內政部將會請高雄市警察局全面嚴查。

她並表示，內政部已查到小三通承辦協會為「中國夢促進會」，2014年申請登記、2015年核准，期間沒有提供財報，類似活動，唯一近期舉辦活動就是這個小三通儀式。內政部今天也向與會者說，已經發文要求說明組織內容、運作情形，並且警告必須提出財報都沒提出，要求提估相關資料。

內政部也表示，倘該會未得政府許可即與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關(構)、團體等為任何形式之合作行為，或有違反法令規定之合作行為，本部將續依兩岸人民條例第90條之2予以處分；倘涉及刑法外患罪者，則移送法辦。

(中時 )