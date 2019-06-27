經濟部投審會以國安疑慮為由，駁回南海控股雙子星案，行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，尊重投審會的決議。Kolas指出，行政院非常歡迎外資來台投資，但如果有國安疑慮，政府立場當然要嚴格把關，仔細評估。

Kolas強調，行政院歡迎外資來台投資，但政府保護國家安全是首先必要的工作，因此，並沒有拒絕任何人來台投資，但如果有影響國家安全疑慮的，政府當然要嚴格把關，仔細評估。

攸關600億元商機的台北雙子星案，經濟部投審會26日召開會議，會中以有國安疑慮為由，不予核准。投審會副執行秘書楊淑玲表示，雖然無法直接依法認定南海控股為中資，但其員工、公司營運及登記都位在中國大陸，研判對南海發展有實質影響力，因此最後以有國安疑慮，予以駁回。

業界認為，理由牽強，充滿政治意味；主管機關對陸資的定義及標準不一，而且事前事後不一樣，恐造成引進外資來台投資更大的困難。

行政院今天首度就投審會駁回雙子星案，作上述回應。

(工商 )