27日，滬通長江大橋南主塔順利封頂，兩座高達330米的主塔全部建成，標誌著世界最大跨度公鐵兩用斜拉橋建設取得關鍵性進展。

由中鐵大橋局施工建設的滬通長江大橋全長11,072米，主橋長2,296米，主跨1,092米，為大陸最大跨度斜拉橋，也是世界上首座跨度超千米的公鐵兩用斜拉橋。

中鐵大橋局滬通長江大橋項目部寧朝新表示，索塔是斜拉橋的關鍵受力結構，斜拉橋跨度越大就要求索塔建築高度越高。只有更高的索塔才能牽拉起超大跨度的主梁。為滿足該地長江主航道通航需求，滬通長江大橋主跨設計為1,092米，主塔高度隨之攀升到330米，相當於110層樓高。

此次封頂的南主塔混凝土用量高達7.3萬立方米，鋼筋用量1.1萬噸，施工體量在世界橋梁建設史上極為罕見。除超大施工體量外，工程建設質量要求也非常嚴格。大橋建成後，按照設計標準，須可抵禦13級颱風、8級地震和10萬噸級船舶的撞擊。

(旺報 )