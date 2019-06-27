南京市在加德滿都舉辦文化旅遊推介活動 13:232019/06/27 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸江蘇省南京市文化旅遊推介會26日在尼泊爾首都加德滿都舉行。兩座城市在推介會上簽署了建立友好城市的合作意向書。 加德滿都市副市長卡吉在簽字儀式後說，加德滿都和南京都是歷史文化名城，合作意向書的簽署將使兩地人員有更多機會了解彼此的文化、藝術，兩座城市的關係將更加牢固。 推介會上，南京市小紅花藝術團的小朋友們為數百名來賓奉獻了精彩節目。當他們聯唱中國和尼泊爾民歌時，全場觀眾歡呼，氣氛熱烈。此外，推介會期間還舉辦了圖片展，追溯南京市與尼泊爾的佛教淵源等。 (旺報 ) #推介 #文化 #南京市 #加德滿都 #城市 也許您會感興趣 推薦閱讀 曾苡柔主持展長才 想圓主播夢 07:492019/06/24 生活 撞死網球好手謝政鵬女友 司機遭訴 12:432019/06/24 社會 推展龍獅文化與國際接軌 雷鳴醒獅團獲文化局認同 13:432019/06/24 生活 新竹縣「青年博物學家創意徵件」 17:542019/06/24 生活 陸城市競爭力 深港滬蟬聯前三名 04:102019/06/25 焦點新聞 陸戶籍大變革 二線城市最大贏家 04:102019/06/25 焦點新聞 三至六線消費力大爆發 跑贏一線城 04:102019/06/25 焦點新聞 談雙城論壇 國台辦： 對兩岸關係有正確認知 11:182019/06/26 兩岸 國藝會執行長彭俊亨接文化部政務次長 17:592019/06/26 生活 大陸文化旅遊部正式宣布整頓高片酬、陰陽合同和偷逃稅 12:092019/06/27 娛樂 兩岸熱門新聞 陸全面掃黑除惡 台商很有感 - 焦點新聞 - 旺報 深圳艦魔改出廠 防空重於反艦 - 日報 G20前港反送中集會 警凌晨清場 - 兩岸 華為：知識產權不應政治化 願分享5G技術 - 兩岸 - 中時 選填志願不用愁 這些科系有錢途 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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