大陸江蘇省南京市文化旅遊推介會26日在尼泊爾首都加德滿都舉行。兩座城市在推介會上簽署了建立友好城市的合作意向書。

加德滿都市副市長卡吉在簽字儀式後說，加德滿都和南京都是歷史文化名城，合作意向書的簽署將使兩地人員有更多機會了解彼此的文化、藝術，兩座城市的關係將更加牢固。

推介會上，南京市小紅花藝術團的小朋友們為數百名來賓奉獻了精彩節目。當他們聯唱中國和尼泊爾民歌時，全場觀眾歡呼，氣氛熱烈。此外，推介會期間還舉辦了圖片展，追溯南京市與尼泊爾的佛教淵源等。

(旺報 )