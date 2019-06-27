上週四(18日)災害性天氣預報士賈新興，預測颱風會從6月底至7月初左右提早開始活躍，但隨時更新預報的資訊出現，環境有利颱風生成的時間點又有變化！「有利颱風生成的環境改變了，落在7月下旬，7/21過後，大致和氣候上颱風開始活躍的時間點差不多」。

賈新興在臉書PO文，分析颱風何時進入活躍期，「最新預測顯示，環境有利颱風生成的時間點，和上次的預測有了明顯的變化」。第一，由於季節性震盪，未來呈現乾相位，明顯和之前的預報「預估季節震盪至少未來10天呈現濕相位發展」，有明顯不同。第二，有利颱風生成的環境也不同，落在7月下旬，大致和氣候上颱風開始活躍的時間點差不多。

賈新興說，今年的預測也凸顯出，隨時更新預報的資訊非常重要，預測一定存在著不確定性。

至於準聖帕颱風動向，「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，位於台灣東南方的熱帶性低氣壓９４Ｗ，有機會在未來24小時內成為今年第３號「聖帕」颱風，今天晚上貫穿沖繩、明天通過日本各地，與鋒面結合，造成日本各地出現大雨，提請赴日民眾注意。

(中時電子報)