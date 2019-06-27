台北市長柯文哲27日出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂暑期市政體驗」，邀請學生到市府觀摩見習，並擁有與柯「模擬市政會議」的機會。他邊吃便當，邊聽取學生問題。有學生詢問柯文哲，願不願意公開支持反送中？柯文哲直接表示，他喜歡研究數據，自己的民調在反送中行動期間掉了3％至5％，因為年輕人期待他對大陸嗆。（鄧博仁攝）

台北市長柯文哲27日出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂暑期市政體驗」，邀請學生到市府觀摩見習，並擁有與柯「模擬市政會議」的機會。有學生詢問柯文哲，願不願意公開支持反送中？柯文哲直接表示，他喜歡研究數據，自己的民調在反送中行動期間掉了3％至5％，因為年輕人期待他對大陸嗆。（鄧博仁攝）

台北市長柯文哲上任後，每年暑假皆舉辦「嗡嗡嗡市政小蜜蜂―暑期市政體驗」，邀請學生到市府觀摩見習，並擁有與柯「模擬市政會議」的機會。今活動中，有學生問柯文哲，是否願意公開支持反送中？但柯表示，他不贊成政府每天追漲追跌，短期雖可增加3％民調，長期而言卻是助長極端政治橫行，對台灣不利，應讓國家社會更穩定與理智，「我不喜歡馬英九，同樣不愛辣台妹的作風」；他還批評，很多人問台灣現階段要什麼，「國家願景、國家主權意識在我看來都是屁話，如果雙子星不給我過，5天就告訴我，不要5個月，這5個月都是浪費！」

到警察局見習的台北大學公行學生希望了解從柯文哲的角度，看到自己上任以來哪些政治文化的改變？柯回答，很多人問台灣現階段要什麼？國家願景、國家主權意識在他看來都是屁話，如果雙子星不給我過，5天就告訴我、不要5個月，這5個月都是浪費；他舉例中華民國政府至今沒有建立預算執行效率評估機制，或是北市府資本門預算執行率在他剛上任時僅有66％，直到現在才提升到77％等例子，直指要建立數字管理的政府、依法行政或依法治理，這都是文化，但是都不容易。

緊接著又有學生詢問柯文哲，願不願意公開支持反送中？柯文哲直接表示，他喜歡研究數據，自己的民調在反送中行動期間掉了3％至5％，因為年輕人期待他對大陸嗆聲，但「台灣國家政策應更穩定、更值得信賴，敵人犯錯不見得要見獵心血、踹他一腳，我們清楚自己國家主權是什麼、堅守的價值是什麼？」

柯文哲指出，每天追漲追跌是可以，還是要長期投資？台灣是小國，但無論對大陸還是美國，應該在國際政治上成為可靠的夥伴，民主政治不見得會選出最好的總統，1933年德國人民在絕望中選出希特勒就是一個例子；他認為，如何建立更有內涵、更穩定、更理智的社會，是我們要努力的，「不贊成政府追漲追跌，我不喜歡馬英九，同樣也不愛辣台妹的作風。」

柯文哲說，台灣面對地震、颱風、白蟻，使台灣產生淺碟文化與淺碟經濟，加上網路時代，出現了極端政治，韓國瑜與柯文哲都是極端政治的代表人物，但他自認自己是有反省能力、有讀書、比較聰明、身體也不錯的人，而這種情況下，作為領導人甚至國家領導人，更要克制自己，雖然可以利用這個來謀取個人利益，但要有良心，讓台灣社會更穩重、厚實，讓台灣成為更文明可靠的國家，反送中時他沒有「追加」，是因為這不是好的文化，短期或許可以增加3％民調，長期卻是助長極端政治橫行，對台灣不利。

最後他又批評蔡政府執政說，針對深澳電廠、風力發電等議題，民進黨在搞什麼？前者一個晚上說電夠了，後者則是沒有在地震、颱風的國家試過，這是不可測風險，你說北海，但10級風與17級風是不一樣的，如果自己不是世界上最先進國家，其他國家又沒有先例，更應該理智思考，專業很重要。結論是，應該多讀書、儘量有良心，若屏除個人權利去思考國家整體利益、人民最大福祉，其實大概都曉得，只是理智能不能克服欲望，這是修養的問題。

(中時 )