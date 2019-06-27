何姓女子控告丈夫與陳姓小三多次通姦，還一直要求離婚，她與兩人對質，兩人不但坦承姦情不諱，還在社群軟體上談情說愛，何夫與小三公然調情說：「改天一起洗澡」、「我怕洗完你會害羞」等語。兩人還一起日本旅遊，破壞她的婚姻及家庭和諧請求損害賠償，台中地院二審判決何夫及小三連帶賠償新台幣15萬元，全案確定。

判決書指出，何女主張丈夫與陳女自2018年1月起在小三的租屋處通姦6次，而丈夫自2018年4月起就一職要求要離婚。她找兩人在2018年4月16日當面對質，兩人都坦承不諱，丈夫與小三在社群軟體上毫無避諱，大肆談情說愛，丈夫還公然向小三提出：「改天一起洗澡」、「我怕洗完你會害羞」等語。

何女說，丈夫與小三還與另1對男女相偕到日本旅遊，破壞她的婚姻及家庭和諧，影響完整的家庭照顧，讓她傷心欲絕，遭受重大打擊。何女提出通訊軟體Messenger的對話內容擷取頁面及丈夫與小三的談話錄音，要求賠償她新台幣50萬元，簡易法庭判處何夫及小三共同賠償15萬元。

何夫不服上訴，他在台中地院審理時指稱，他在談話錄音及Messenger對話內容所稱與陳女性交6次、兩人交往等語都是演戲、玩笑，一切都只是為了讓何女對這段婚姻死心，不能就此認定兩人有男女感情交往。何夫坦稱與陳女及1對男女友人到日本共遊，但是，他是與男性友人同房過夜，並未與陳女發生通姦等破壞家庭和諧行為。陳女也幫何夫辯解。

台中地院認定何夫及陳女確有超越一般正常社交行為親密往來關係，已達侵害何女基於配偶關係，對於婚姻共同生活應享有圓滿安全及幸福，導致何女精神上受有痛苦，判決兩人賠償被害人15萬元。

(中時 )