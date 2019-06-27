勞動部開辦區塊鏈、AI人臉辨識課程，即日起開放報名。（吳江泉翻攝）

勞動部高屏澎東分署推動「產業人才投資方案」，今年與29家訓練單位合作，7月起陸續在轄區推出81班相關課程以培育產業轉型所需人才，課程包含智慧機械、綠能科技、國防航太、物聯網、大數據等類別，即日起開放報名。

勞動部高屏澎東分署表示，據以往辦訓經驗，參訓學員在結訓後，將區塊鏈技能應用於第三方支付技術開發、電子商務往來驗證授權、ICO募資等，使公司程式交易更順暢、個資保密更完善。財團法人亞太綜合研究院表示，區塊鏈的應用，已從金融領域拓展至非金融領域，今年開設的區塊鏈課程，將增加許多實務面的研討，讓受訓學員可以更貼近目前市場需求。

訓練單位之一的財團法人塑膠工業技術發展中心，近幾年與高屏澎東分署合作辦理3D列印、3D逆向、自動化機械手臂、無人機、智慧循跡軌道車等智慧機械類課程，共培訓上百位在職勞工。今年繼續與高分署合作，開辦「Python AI介紹與深度學習人臉辨識訓練班」，藉由深入淺出的課程教學，培育轄區該領域的專業人力。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，產業環境變化快速，勞工所需技能須不斷提升，才能讓職涯穩定延續與發展。勞動部「產業人才投資方案」可以幫助在職勞工在面臨產業轉型時提升職場技能，增加競爭力，參訓還可享有3年7萬補助，歡迎在職勞工連結網站(https：／／ojt.wda.gov.tw／)報名參訓。

(中時 )