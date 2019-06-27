今年6月11日豪大雨造成台中市的苦瓜、青椒、西瓜及冬瓜等農作物嚴重受損，農委會6月24日公告后里區為苦瓜、青椒現金救助地區，大安區則為西瓜、冬瓜現金救助地區，市府表示，受災農民即日起至7月8日止，請攜帶相關證件或資料向受災地區公所提出申請。

市府農業局表示，苦瓜、青椒、西瓜及冬瓜因受6月11日豪雨影響，造成葉片或藤蔓黃化、枯萎、果實水傷。經農業局會同農委會台中區農業改良場及行政院農委會中區分署台中辦事處勘查，確認損害率達救助標準，農委會於6月24日公告后里區為苦瓜、青椒現金救助地區，大安區則為西瓜、冬瓜現金救助地區。

合法農田栽培的苦瓜、青椒、西瓜及冬瓜田區，災害損失率達20％以上，可申請現金救助，符合規定者，苦瓜、青椒及冬瓜救助額度為每公頃3萬6000元，西瓜救助額度為每公頃6萬元。

農業局提醒受災農民，即日起至7月8日，攜帶國民身分證及存款簿向受災地區公所提出申請，其中申請人為土地所有權人者，應附土地登記謄本；申請人非為土地所有權人者，除應附土地登記謄本，並檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書，逾期不受理。

(中時 )