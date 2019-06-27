警方向民眾宣導，告知汽、機車酒駕上路，將吊扣駕照「3振出局」，呼籲民眾酒後勿開車。（張妍溱翻攝）

酒駕處罰新法7月1日上路前夕，台中市警五分局邀中信兄弟象「PS啦啦隊女孩」拿著「酒駕零容忍」宣導海報，至北屯區洲際棒球場向民眾宣導，告知汽、機車酒駕上路，將吊扣駕照「3振出局」，呼籲民眾酒後勿開車。

一群穿著鮮明黃色啦啦隊服裝，青春俏麗的PS女孩，立刻吸引民眾圍觀，為發揮酒駕新法宣傳效能，警方各出奇招，主要提醒民眾，遵守交通規則、勿酒後駕車，青少年更不要有無照駕駛等違規行為。

結合棒球場以「健康、陽光」訴求，波麗士大人與中信兄弟象啦啦隊員，作伙交通宣導，吸引民眾聚焦酒駕處罰新法，3犯3倍罰，告知民眾酒駕吊扣駕照，「3振出局」得不償失。

市警五分局長郭士傑指出，7月1日酒駕處罰新法將上路，包括提高酒駕罰鍰及拒絕酒測罰鍰、同車乘客連坐處罰、增訂沒入車輛、被害人懲罰性損害請求權等相關規定，加重處罰酒駕行為。

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(中時 )