遊戲界三巨頭索尼（Sony）、微軟（Microsoft）和任天堂（Nintendo）本月17日聯合致函美國總統川普，共同反對美國在貿易戰中對大陸商品徵收關稅，稱這將嚴重損害整個視頻遊戲行業。這三家公司在聯名信中表示，上調25％的關稅將導致美國消費者多支付8.4億美元來購買遊戲機。這次三大遊戲公司罕見聯合也引起遊戲愛好者的熱議。

據澎湃新聞報導，這封寫給美國貿易辦公室的聯名信長達7頁，這些公司在信中表示，「盡管我們讚賞美國政府為保護美國知識產權，和維護美國高科技領先地位所做出的努力，但這些關稅對美國消費者和企業造成的不相稱的損害，只會讓結果背道而馳」。

他們在信中特別列舉了提高關稅將帶來的三大負面影響：一、對消費者、視頻遊戲開發商、零售商和遊戲機制造商利益的損害；二、將成千上萬高價值、高回報的美國相關從業者置於危險之中；三、嚴重扼殺行業內外的創新。

三家遊戲公司警告稱，去年，有96％的遊戲機是在大陸制造的，若是為了規避成本和遵守新規而重新配置整個供應鏈，將對該行業造成無法估量的損害。

經過我們公司和合作夥伴多年來的投資，視頻遊戲機供應鏈在大陸得到了發展。如果將渠道完全轉移到美國或其它第三國，將會造成供應鏈的嚴重中斷，並且產生巨額的費用。對於那些已經在較低利潤率條件下生產的產品，這筆費用甚至會超出擬議關稅的成本。

他們表示，「關稅將嚴重擾亂我們公司的業務，並增加巨大的成本，對視頻遊戲機和遊戲的銷售都會有負面影響」。他們在信中提到，在我們所重視的假期市場銷售期內，25％的價格上漲可能會讓許多美國家庭無力支付一台新的電子遊戲機。

這次微軟、任天堂和索尼的罕見同框也引起了廣大遊戲愛好者的熱議，不少人感嘆，三大廠的意外聯合完全是有生之年系列，遊戲界多少年來沒做到的事，竟然讓川普做到了。

(中時 )