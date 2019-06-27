華為27日在深圳總部發布創新和知識產權白皮書，呼籲「勿將知識產權政治化」。華為首席法務官宋柳平表示，知識產權是創新的基礎，「將知識產權問題政治化」會威脅全球技術的進步。並稱，華為不會將其專利組合「武器化」，將採取開放合作的態度。願意與全世界，包括與美國分享5G等技術成果。

這份白皮書名為《尊重和保護知識產權是創新的必由之路》，詳細介紹了華為公司在創新與知識產權保護上的實踐與貢獻。

白皮書指出，創新和知識產權保護是華為在過去30多年成功的基礎。截至2018年底，華為累計獲得授權專利87805項，其中有11152項是美國專利。自2015年以來，華為獲得的知識產權收入累計超過14億美元。

除了自身專利外，華為累計對外支付超過60億美元專利費用用於合法使用其他公司的專利，其中近80％支付給美國公司。

宋柳平表示，知識產權是受到法律保護的私有財產，華為主張通過法律程序來解決知識產權糾紛。在華為過去30多年的經營和發展歷程中，沒有一起案件被法庭認定存在惡意竊取知識產權的行為，華為也沒有因此被法庭判決承擔賠償責任。

眾多華為技術創新成功已融入至3G、4G和5G公開標準中，這表明華為對於知識產權采取合作、尊重的態度。宋柳平指出，即使有些國家的客戶沒有直接購買華為的產品，他們事實上也在使用這些核心專利，分享華為的技術貢獻。

宋柳平還表達了華為在專利使用上的立場。他表示，華為不會將其專利組合「武器化」，將採取開放合作的態度，按照公平合理無歧視的原則，與各廠商和運營商進行專利許可和授權的討論。

宋柳平表示，如果知識產權淪為政客的工具，將傷害人們對專利保護制度的信心。如果某些政府選擇性剝奪一些公司的知識產權，將會摧毀全球創新的根基。

(中時 )