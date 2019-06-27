上個月底小熊作客太空人的比賽中，小熊打者艾爾莫拉(Albert Almora Jr.)一顆強襲界外球，意外直擊觀眾席上的2歲小女孩(原消息為4歲)，當時讓艾爾莫拉自責落淚、久久不能平復。目前小女孩確診頭顱骨折，並引發硬腦膜下出血、腦挫傷及腦水腫。
自上個月底這個悲傷的事件發生後，這個家庭一直保持低調，不過太空人律師米索夫(Richard Mithof)透漏，小女孩的狀況遠比任何人猜測的更糟糕。這顆飛行速度100英里(約160.9公里)的界外球砸到小女孩後，曾在醫院引發癲癇，除此之外因頭顱骨折，引發硬腦膜下出血、腦挫傷及腦水腫。
目前小女孩沒有生命危險，不過尚未清楚是否會有任何後遺症，尤其涉及腦部的傷勢都相對嚴重。律師米索夫表示，女孩下個月會重新評估傷勢，同時這次界外球事件引發民眾強烈反彈，要求大聯盟球團重視觀眾安全，並延長球場的防護網至外野邊線。上週白襪成為第一支宣布將防護網延長的球隊，具體做法之後會再公布，並確定於今年夏天實施。
當時小女孩和家人坐在三壘側第111區，而防護網僅架至隔壁112區，艾爾莫拉的界外球剛好從護網旁穿過，打中在三壘側第111區沒有受到保護的小女孩。小女孩的家庭並沒有因這次的事件向太空人提起訴訟，不過兒童律師希望這場意外能帶給球團警惕，並讓球場變得更安全。
米索夫表示，「我相信克朗(Jim Crane)，他是非常負責任的(太空人)老闆，他會做出正確的事。」而太空人球團與該家庭已取得聯繫，不過並沒有發出任何聲明。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。