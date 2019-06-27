Awful scene in the Cubs/Astros game. A small kid was struck with the baseball in the stands. Almora Jr's reaction says it all. Prayers up. pic.twitter.com/fLAdwlsAVi — Evan Daniel (@mrevandaniel) May 30, 2019

上個月底小熊作客太空人的比賽中，小熊打者艾爾莫拉(Albert Almora Jr.)一顆強襲界外球，意外直擊觀眾席上的2歲小女孩(原消息為4歲)，當時讓艾爾莫拉自責落淚、久久不能平復。目前小女孩確診頭顱骨折，並引發硬腦膜下出血、腦挫傷及腦水腫。

自上個月底這個悲傷的事件發生後，這個家庭一直保持低調，不過太空人律師米索夫(Richard Mithof)透漏，小女孩的狀況遠比任何人猜測的更糟糕。這顆飛行速度100英里(約160.9公里)的界外球砸到小女孩後，曾在醫院引發癲癇，除此之外因頭顱骨折，引發硬腦膜下出血、腦挫傷及腦水腫。

目前小女孩沒有生命危險，不過尚未清楚是否會有任何後遺症，尤其涉及腦部的傷勢都相對嚴重。律師米索夫表示，女孩下個月會重新評估傷勢，同時這次界外球事件引發民眾強烈反彈，要求大聯盟球團重視觀眾安全，並延長球場的防護網至外野邊線。上週白襪成為第一支宣布將防護網延長的球隊，具體做法之後會再公布，並確定於今年夏天實施。

小女孩與家人坐在三壘側111區，防護網僅到112區。（截自ABC13）

當時小女孩和家人坐在三壘側第111區，而防護網僅架至隔壁112區，艾爾莫拉的界外球剛好從護網旁穿過，打中在三壘側第111區沒有受到保護的小女孩。小女孩的家庭並沒有因這次的事件向太空人提起訴訟，不過兒童律師希望這場意外能帶給球團警惕，並讓球場變得更安全。

米索夫表示，「我相信克朗(Jim Crane)，他是非常負責任的(太空人)老闆，他會做出正確的事。」而太空人球團與該家庭已取得聯繫，不過並沒有發出任何聲明。

(中時電子報)