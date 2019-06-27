在媒體爆出雙宋正協議離婚的消息後，宋仲基搶先一步發表聲明，表示跟宋慧喬正處於離婚調停階段，而韓媒普遍注意到了聲明文中使用「調解離婚」一詞，一面倒認為兩人對離婚這個決定態度不同調，而法界人士也解讀聲明，認為在調停階段就宣布離婚，在演藝圈來說極為罕見，認為其中原因與細節恐不單純。

南韓《中央日報》報導，法界人士透露夫妻若透過協商無法達成離婚，才需向法院申請調停，藉由法律來定奪孩子撫養權、財產等歸屬問題，而多數需離婚的藝人，協商不成通常會低調申請調停，等事情被爆出後，才由經紀公司對外發布聲明，很少是調停初期就對外宣布離婚，如宋仲基這般申請調停不過1天時間，就直接公開離婚消息的實屬少數，故推測他是婚姻中先提出離婚的一方，且很早就作出離婚決定，如今疑似卡關的狀態，很可能關鍵在於老婆宋慧喬。

而部落客「太咪瘋韓國」也發文透露各家韓媒標題幾乎都著眼於「是宋仲基提出離婚，但是宋慧喬不想」，因此才由男方先一步發聲明公開離婚消息，且當地媒體與網友都覺得雙宋離婚程序有些微妙，畢竟離婚通常是雙方一同發出聲明，然雙宋卻是先後發出，內容也不一致，因此讓外界覺得原因不單純。

此外，就南韓法律上來看，「協議離婚」與「調解離婚」意義上有相當的差異，雙方在溝通上有衝突、難以達成共識，才會尋求第三方介入調停，而協議僅是雙方在有離婚共識下，商討離婚的條件細節而已，也因此宋仲基委任經紀公司發出的離婚聲明，裡頭用了「調解離婚」，才會被媒體與法界人士放大檢視，認為雙宋對於離婚不同調。

(中時電子報)