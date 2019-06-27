台中市府社會局推動「向前走－台中市韌力家庭陪伴計畫」，透過資產累積、教育投資、就業自立等三大措施，協助近貧家庭走出困境，一名60歲王奶奶，健康狀況不佳，兒子誤觸法網，家庭陷困境，經鄰居通報後轉介至社會局家庭福利服務中心，現在王奶奶找到麵攤洗碗工作，工作之餘，擔任教會志工及參與鄰里大小事。

「向前走－台中市韌力家庭陪伴計畫」2017至2018年共協助828戶次，輔導成功就業計60人，受助民眾求職能力也大為增加。

社會局長李允傑指出，該計畫案件來源為急難救助及馬上關懷申請案，經區公所評估符合條件，由社會局受理轉介，進行資產調查及社工訪視評估，符合者由家庭福利服務中心社工員開案輔導半年，並按月核發半年短期生活扶助金，每月補助金額3000元至5000元，依核定類別而定。

一名60歲的王奶奶，健康狀況不佳，兒子誤觸法網，家庭陷入困境，經鄰居即時通報後轉介至社會局家庭福利服務中心，經評估後，除了短期內每個月補助3000至5000元外，在社工陪伴下，協助處理家庭成員之間的相處關係，讓家庭逐步恢復功能。

社工在服務過程中，為讓王奶奶發現自身優點與能力，透過述說生命歷程的會談方式，將逆境轉化為改變生命的契機，王奶奶還說，想要繼續就業，希望有穩定的薪水來生活，提供孫女更好的生活與教育。

經過這一年多社工的陪伴與協助，王奶奶積極地找到鄰近大街上的麵攤洗碗工作，為了將各界關懷傳遞下去，王奶奶在工作之餘，擔任教會志工及參與鄰里大小事。

王奶奶透過自身經驗，鼓勵同樣身處困境的家庭，讓這份愛心可以源源不絕傳遞。為讓就讀國中和國小的孫女獲得更好教育資源，社工也連結「實物銀行據點-膳良小舖」服務，購置孩子們喜歡的卡通書包及文具，協助就學無後顧之憂。

(中時 )