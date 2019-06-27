日本首相安倍晉三27日與歐盟領袖、歐盟理事會主席圖斯克（Donald Tusk）、歐洲委員長容克等人舉行會談，歐盟表示將根據日本的要求，放寬對日本產農產品等的進口限制，最快可在今秋之後鬆綁相關規定。

安倍27日與為出席20國集團峰會的圖斯克、容克等人27日在大阪的午餐會上進行會談，安倍表示，「自311震災後的復興是日本國民的宿願，期待(歐盟)能早日廢除進口限制。」容克表示，「數個月內可望有好的結果」。歐洲委員會將向加盟國提案，經各國同意後，預計年底前正式放寬進口限制。

歐盟現在規定，日本12縣生產的農水產品在進口歐盟時，必須附日本政府機構發行的輻射性物質檢查證書。這次則針對其中部分農水產品，包括岩手、櫪木、千葉縣的所有產品；宮城、茨城、群馬縣的水產品；福島縣產的大豆；茨城、新潟、長野縣等的菇類等放寬進口限制，今後將無需再附證明文件，對日本的生產者而言，可減輕一大負擔。

日本政府指出，目前仍有22個國家、地區對日本產食品持續採取進口限制措施，今後將針對日本出口額高的國家和地區，重點式的加強勸說，尋求早日放寬進口限制，而擁有28個加盟國的歐盟也是重點地區之一。

(中時 )