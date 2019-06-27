已退出民進黨的台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書以《笨蛋，問題在政治》為題發文，民進黨最近修公投法，制度性排除「公投綁大選」，不是天才，而是不可救藥的蠢才。民進黨斷送自己未來「公投綁大選」的機會，豈非愚不可及？

游盈隆提出四項他反對公投不綁大選的看法指出，第一，立法強制公投與大選分離，隔一個大選年，才能辦公投，最大的後遺症有二：一是讓民主政治過程支離破碎，民意不能及時反應，矯正錯誤或惡質的公共政策；二是，減少公投過關機率，實質扼殺直接民主。這兩大後遺症出自自詡「民主進步」的執政黨是天大的諷刺，根本是背叛列祖列宗，如何對得起無數已故或仍健在的無數民主運動前輩？

第二，立法者在立此惡法時，表面理由是2018公投的經驗教訓，但完全沒有說服力。把2018公投的慘痛經驗教訓完全歸因於「公投綁大選」，是典型的「鋸箭法」，沒有真正面對問題，對症下藥。事實上，造成2018公投作業的嚴重疏失，原因只有一個，就是，蔡總統用人不當。以致於造成不可原諒的投開票行政作業疏失，嚴重擾民，一定程度影響選舉結果。當然，民進黨讓十項公投案「放牛吃草」，主事者未能事前精準掌握公投可能結果及其衝擊和影響，讓自己的神主牌「非核家園」蒙羞，事後悔恨不已，但並沒有做出任何讓社會或廣大支持者有感的檢討處置。

第三，此次公投修法，立法者的主要動機為何？如果是因「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，索性廢除所謂「公投綁大選」，制度性排除「公投綁大選」，那不是天才，那是不可救藥的蠢才。如果短期目的是排除國民黨2020可能藉公投激發選舉動能，結果卻是斷送民進黨自己未來「公投綁大選」的機會，豈非愚不可及？民進黨不可能永遠執政，未來在野時，如要因應重大危機時，才發現公投武器早就被自己沒收焚燬了，那還能怪國民黨的「鳥籠公投法」嗎？

第四，陳水扁總統2004年推動兩項全國性公投，一案「強化國防」，一案「對等談判」，在野的國民黨強烈反對，發明「公投綁大選」一詞，事後發現陳總統這樣的作法是對的，完全符合「直接民主」的精神與價值。若干年後，廢除「公投綁大選」的竟是蔡英文領導的民主進步黨，夫復何言？

游盈隆說，「強制公投與大選分離」是蔡政府與民進黨近期所犯下最可怕的錯誤，比較有智慧的作法其實是「立法讓公投與大選可分開舉行，也可同時舉行，由主管機關決定」，這種制度彈性的存在，才符合直接民主的精神，也才能因應台灣特殊歷史時空環境的需要。所以，還是要說「笨蛋，問題在政治」。

(中時 )