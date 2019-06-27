中央和地方陸續推動各項建設，也讓各級政府建築工程人才需求增加，考選部今天表示，今年高普考試建築工程類科需用名額合計高達157名，後續機關若有用人需求還會再增加名額，錄取率可能創新高。

去年九合一選舉，候選人陸續提出路平專案及地方建設，在地方首長上任後，各項工程陸續啟動，加上工程品質控管趨嚴，各級政府建築工程人才需求都在增加。

考選部指出，建築工程人才對於國家建設與永續發展影響甚鉅，近年來公部門對於這類人才需求殷切，需用名額甚多，並且有增加之趨勢。

不過考選部表示，根據統計資料發現，往年報考建築工程類科者未到考或未全程到考的情形很多，以致錯失擔任公職發展所長的機會，非常可惜。

今年建築工程類科高考三級需用名額129名，報考人數677人，普通考試需用名額28名，報考人數176人，考選部呼籲報考者全程到考，以免錯失金榜題名的機會。

此外，考試院考試委員這兩天也陸續前往海洋委員會及交通部觀光局實地參訪，海委會請試委研議增設海洋行政、海洋技術的考試類科及職系，考試院已建海洋委員會敘明理由並檢附相關資料，循程序送請人事總處核轉考選部審核後，再報請考試院審議。

(工商 )