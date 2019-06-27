高嘉瑜臉書。（圖片翻拍自高嘉瑜臉書）

批踢踢網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

雙子星案昨經濟部投審會以「國安不利」駁回申請。台北市長柯文哲嘆民進黨不應「逢中必反」，要務實一點。不過，民進黨台北市議員高嘉瑜卻在臉書發表不同看法，但反對重點遭網友狠批，「昨天不是還堅持是中資嗎？現在整篇文章都不提中資轉移焦點？投審會從頭到尾就沒提中資，就妳在那邊扯中資，真會帶風向轉彎的風向仔」。

卡了5個月的雙子星案遭經濟部投審會以南海投資人與大陸市場淵源極深等三大理由，恐對「國安不利」駁回申請。對此，柯文哲回酸「就很讚嘆民進黨政府效率突然變好」，他還說，同一公司也投資民進黨中常委經營的陽信銀行，沒有國家安全疑慮？

對於雙子星案，高嘉瑜在臉書發文表示，很多人說，招商總顧問4000萬是得標者買單，市府不用花一毛錢。但招商總顧問是市府找來的，合約是市府簽的，也是破天荒花4000萬找總顧問。得標者只能買單，不管是四千萬還是四億，如果沒人得標就是市民買單，無論如何都有人買單，但招商總顧問有沒有盡責？合約完全沒有損害賠償的責任。這筆錢到底該不該花？花的值不值得？以後還要不要繼續花？都是值得檢討！

高嘉瑜再表示，是不是以後市府招標，都附贈招商總顧問？然後要得標者買單，公務員不能做的事，都由招商總顧問來做，例如主動邀請南海來投標？事先告知要更換中國籍董事？那到底招商總顧問的老闆是誰？是付錢的人還是市府？

不過，高嘉瑜的說法，有網友並不領情。網友LewisRong在批踢踢發文表示，昨天不是還堅持是中資嗎？現在整篇文章都不提中資轉移焦點？投審會從頭到尾就沒提中資，就妳在那邊扯中資，真會帶風向轉彎的風向仔。

該網友再表示，再來，市府一開始會先墊四千萬，還不是你他X的DPP准許人家投標，結果得標完審了五個月說會有國安疑慮，雙重標準就對了。妳怎麼不說每過一個月市府損失一億，X娘哩！有沒有算過這個，這種廢物理由需要審五個月？你這樣還敢跳出來護航？欠砲膩？同一間公司能投資臺灣金融業但不能來蓋房子怎不提，笑死！現在是要來玩抹這招全部塞到市府頭上就對了！

(中時電子報)