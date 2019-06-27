民雄分局南港聯合所日前接獲民眾報案表示，承租耕作之一分多農田全數遭人冒名盜割，40多歲黃姓農民憤慨難平地表示，適逢梅雨季節割稻機有限，在欲收成時竟遭人冒名盜割整片農田，耕作之辛勞付諸東流。民雄分局積極偵辦，蒐證完備後，隔日即通知犯嫌到案說明，並起獲變賣稻穀之全數贓款。

黃姓農民表示，適逢梅雨季節，稻田收割時程與割稻機安排不易，預計於當日中午進行稻田收割，孰料上午7時前往巡田時，發現一分多的稻田竟遭人冒名盜割一掃而空，耕作之心血瞬間消失，憤而報警。

南港聯合所所長汪智霖、警員柯俊吉查訪周遭地區佃農，鄰近佃農表示，有一名男子騎乘機車自稱其受農田主人委託割稻，調閱嘉義縣新港地區糧商的交易紀錄及周遭監視器影像，釐清竊嫌動線，隔日即通知該名何姓犯嫌到案說明，並起獲變賣稻穀之全數贓款2萬餘元，全案依竊盜罪移送嘉義地方檢察署偵辦。

警方表示，冒名偷割稻田是首次發現的犯罪新手法，呼籲民眾若生活周遭有發現可疑情事，請立即向警方反映，以維護自身生命財產安全。

(中時 )