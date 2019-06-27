國民黨初選候選人郭台銘26日上午前往高雄佛光山參拜活動結束離開時原本笑容滿面，但一聽到中天新聞記者問及「是否真的不怕大陸」及對於鴻海集團董事長是否還有決定權等問題，郭台銘直接回頭指戳記者胸膛回嗆「一個受國台辦管制，的媒體，沒有資格問我。」、「當國台辦的打手，狗腿！」。

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(中時電子報)