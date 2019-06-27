大政治大爆卦-無色覺醒》郭董大走鐘？ 佛門聖地動手戳 開釋後不改潑酸本性？ 14:082019/06/27 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》郭董大走鐘? 佛門聖地動手戳 開釋後不改潑酸本性? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨初選候選人郭台銘26日上午前往高雄佛光山參拜活動結束離開時原本笑容滿面，但一聽到中天新聞記者問及「是否真的不怕大陸」及對於鴻海集團董事長是否還有決定權等問題，郭台銘直接回頭指戳記者胸膛回嗆「一個受國台辦管制，的媒體，沒有資格問我。」、「當國台辦的打手，狗腿！」。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #郭台銘 #記者 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭台銘發牢騷 批蘋果陷害 04:102019/06/23 政治要聞 小英嗆郭台銘：電子五哥都會回台投資 14:212019/06/23 財經 大政治大爆卦-無色覺醒》20萬手機燈海 堅持挺韓2020 14:172019/06/23 政治 民意基金會民調：蔡英文支持度居冠 贏韓柯 10:422019/06/24 政治 最新民調：藍營互比韓第三 14:572019/06/24 政治 郭台銘：九二共識沒各表就沒共識 21:322019/06/25 政治 郭台銘發豪語：我當總統 高雄要什麼給什麼 00:152019/06/26 政治 新聞透視》公報私怨 郭台銘嚴重失格 04:102019/06/26 政治要聞 郭台銘嗆中天記者 議員批「心胸雞腸鳥肚」 17:102019/06/26 政治 郭台銘戳記者胸口怒罵 學者驚「講這麼重」 21:462019/06/26 政治 政治熱門新聞 韓才能打垮民進黨！ 網預言：民調將升3％ - 政治 王金平為何不參加初選卻又要選到底 港媒爆原因 - 政治 獨〉王郭恐結盟？白派大將林國正說話了 - 政治 館長拒絕紅媒自爆年損上千萬 網友4字妙回 - 政治 朱立倫：2020最大變數不是柯文哲 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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