台中市警察局第六分局永福派出所警員周文彬，下班途中駕車經行國安二路接近福林路口時，發現有一個黑影橫躺於路中，職業敏感判斷是1名路倒民眾，擔心國安二路道路昏暗視線不佳，且婦人倒臥地點位於轉彎處，若稍加不慎恐發生追撞意外，緊急將車輛移至老婦後方戒護，避免後方車輛追撞，此時1名民間搜救隊男子也加入救護行列，2人發現老婦頭部有明顯傷痕，立即通報119救護車及警方協助，將老婦人送往中港澄清醫院救治。

永福派出所日前接獲多名民眾報案國安二路上有2部未熄火的車輛，一前一後停放於路中央，2名男子圍繞1名老婦人疑似糾紛。

永福所警員林弘恩、黃俞婷火速前往處理時，赫然發現一個熟悉的身影，原來是已經下班的永福所警員周文彬，與1名民間擔任搜救隊男子一起在旁戒護1名老婦人。

經詢問醫院得知78歲錢姓老婦，因走路不慎跌倒，導致頭部撞擊路面暈眩倒地，檢查後無大礙已返家休息；老婦清醒後表示，當天有好心民眾路過幫忙戒護後方來車，得知2人是下班員警及搜救隊人員，稱讚他們的熱心並表達感謝之意。

(中時 )