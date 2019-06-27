中華民國108年下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮27日舉行，共有19人晉任，其中國防部政務辦公室主任王紹華中將，和女兒陸軍中尉王德霖一同出席典禮，成為現場矚目焦點。

目前在馬祖服役的的王德霖說，能參加父親的晉升典禮讓她感到非常驕傲，自己會從軍也的確受父親影響。

(中時 )