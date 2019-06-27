晉升典禮焦點 父女檔亮相 14:332019/06/27 中時 范揚光 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 晉升中將的國防部政務辦公室主任王紹華（右）在同為陸軍軍官的女兒王德霖（左）協助下，戴上新的軍階。（范揚光攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中華民國108年下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮27日舉行，共有19人晉任，其中國防部政務辦公室主任王紹華中將，和女兒陸軍中尉王德霖一同出席典禮，成為現場矚目焦點。 目前在馬祖服役的的王德霖說，能參加父親的晉升典禮讓她感到非常驕傲，自己會從軍也的確受父親影響。 (中時 ) #典禮 #晉任 #父親 #焦點 #陸軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 期待女兒穿婚紗 穿上那刻父卻氣炸 10:302019/06/23 日常 市長獎頒獎典禮跳電中斷 改至下周末與市長合影 19:152019/06/23 生活 青年創意奧斯卡 金犢獎頒獎典禮！全球華人學子 擁抱創意大放異彩 09:592019/06/24 兩岸 《台北股市》盤中焦點股：味全、位速、映泰、尼克森、威剛、浩鼎 10:172019/06/24 財經 曾賢盃影像舞蹈決賽頒獎典禮周四台中登場 14:502019/06/25 生活 航特部傘訓意外 2兵「共用1傘」百米高空墜落 14:102019/06/25 社會 海漂相機奇緣 日人將赴宜蘭參加畢業典禮 17:242019/06/25 生活 逃避夜間值勤陸軍大兵偽造在學證明 20:512019/06/25 社會 歷年最少！國軍7月共晉任19名將級軍官 13:002019/06/26 軍事 每周只花千元 2星中將葉國輝五星級 04:102019/06/27 社會新聞 政治熱門新聞 獨〉王郭恐結盟？白派大將林國正說話了 - 政治 王金平為何不參加初選卻又要選到底 港媒爆原因 - 政治 韓才能打垮民進黨！ 網預言：民調將升3％ - 政治 館長拒絕紅媒自爆年損上千萬 網友4字妙回 - 政治 朱立倫：2020最大變數不是柯文哲 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。